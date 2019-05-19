2019-05-19T21:48:15+03:00
Общество

Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги Евровидения-2019

Ранее появилась информация о том, что победитель конкурса может быть дисквалифицирован [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Победитель конкурса Евровидение-2019 Дункан ЛоуренсПобедитель конкурса Евровидение-2019 Дункан ЛоуренсФото: REUTERS
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Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что вещатель не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе Евровидение-2019.

"Нет, это не соответствует действительности", - приводит ТАСС его слова. Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в социальных сетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс на конкурсе в том году, "не дал ему преимущества" на конкурсе. В связи с этим песня была допущена к состязаниям.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, появилась информация о том, что победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс может быть лишен первого места, поскольку нарушил главного требования музыкального соревнования - представление новой песни. Музыкант выступил в Тель-Авиве с композицией, которую уже исполнял до этого в 2017 году. Именно этот факт мог послужить причиной пересмотра итогов конкурса.

Дункан Лоуренс с песней Arcade.Победитель "Евровидения" 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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