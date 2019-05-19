Победитель Евровидения-2019 нарушил правила и может быть дисквалифицирован

СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-19T21:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Дункан Лоуренс - победитель Евровидения-2019, финал которого накануне, 18 мая, прошел в Израиле, может быть лишен почетного первого места. Не исключено, что итоги конкурса будут пересмотрены в связи с нарушением главного требования музыкального соревнования. Оно заключается в представлении новой песни.

Однако Лоуренс выступил в Тель-Авиве с песней, которую уже исполнял до этого в 2017 году. Видео с точно такой же песней, которую он исполнил на «Евровидении» в этом году, опубликовал на YouTube-канале один из пользователей.

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель поет свою песню, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может послужить причиной пересмотра итогов конкурса.

Дункан Лоуренс исполняет песню Arcade в 2017 году.

Напомним, в Тель-Авиве закончилось «Евровидение». Российский участник евросмотра, Сергей Лазарев, занял третье место. Первого места был удостоен Дункан Лоуренс из Нидерландов, второе место досталось исполнителю из Италии Алессандро Махмуду.

Дункан Лоуренс с песней Arcade.Победитель "Евровидения" 2019

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги Евровидения-2019

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что вещатель не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе Евровидение-2019. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU