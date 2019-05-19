Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина

СЕГОДНЯ 23:00 2019-05-19T23:00:42+03:00

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Пока еще действующий лидер Незалежной Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности главы администрации президента Украины Игоря Райнина. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 19 мая, на сайт главы государства.

«Освободить Райнин Игоря Львовича с должности главы администрации президента Украины согласно из представленных заявил», - говорится в документе.

Игорь Райнин был назначен на должность главы администрации президента в августе 2016 года.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 мая, Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых внештатных советников, в том числе бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена и Марию Гайдар.

Также в тот день заявление об увольнении написали министр иностранных дел Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU