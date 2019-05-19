2019-05-19T23:00:42+03:00
Политика

Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина

Действующий президент Украины подписал соответствующий указ
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря РайнинаПрезидент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря РайнинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пока еще действующий лидер Незалежной Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности главы администрации президента Украины Игоря Райнина. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 19 мая, на сайт главы государства.

«Освободить Райнин Игоря Львовича с должности главы администрации президента Украины согласно из представленных заявил», - говорится в документе.

Игорь Райнин был назначен на должность главы администрации президента в августе 2016 года.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 мая, Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых внештатных советников, в том числе бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена и Марию Гайдар.

Также в тот день заявление об увольнении написали министр иностранных дел Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии перевернулся автобус с 74 пассажирами
Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список
Прокуратура Австрии отказалась начать расследование в отношении бывшего вице-канцлера
Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства
Российских моряков с задержанного в Египте судна могут выслать из страны в ближайшее время
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги Евровидения-2019
СМИ: недалеко от посольства США в Багдаде прогремел взрыв
Победитель Евровидения-2019 нарушил правила и может быть дисквалифицирован
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии
Захарова пообещала Бутиной, что МИД поможет в поиске средств на адвокатов
Кабмин Украины обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка
Президент Эстонии выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ
Глава Сбербанка: в России проведена большая работа по отстранению олигархов от власти
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
В Москве у директора клуба «16 тонн» с парковки угнали Lexus
Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире
Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке
Эксперты назвали страны, в которые россияне стали реже летать
Миллер прокомментировал вероятность задержки строительства «Северного потока-2»
Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти
Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения