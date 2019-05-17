2019-05-17T19:08:40+03:00
Политика

«Побуду в тренде»: советник Порошенко оставил свой пост

Ранее заявление об отставке подали глава МИД Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Советник Порошенко Юрий БирюковСоветник Порошенко Юрий БирюковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Советник пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил о том, что написал заявление об отставке. Он отметил свое желание быть в компании тех, кто также оставили свой пост в связи с предстоящей 20 мая инаугурацией новоизбранного главы Незалежной Владимира Зеленского.

«Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания», - подписал Бирюков свою публикацию в Facebook фотографии своего заявление об увольнении.

Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компанияФото: Страница в социальной сети героя публикации

В связи с предстоящим вступление в должность нового главы государства многие работники правительства подают в отставку. Так, накануне, 17 мая, в специально снятом видео министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке, которое он направит в Верховную Раду после принесения присяги Зеленским. В этот же день свой пост покинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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