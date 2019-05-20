2019-05-20T00:54:39+03:00
Политика

Пушков объяснил негативную реакцию в ЕС на восстановление России в ПАСЕ

По мнению сенатора, возвращение РФ в ассамблею станет первым шагом к отмене санкций
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему руководители некоторых европейских стран противятся восстановлению России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению сенатора, на Западе опасаются, что возвращение РФ может обрушить "монолитный фронт сторонников санкций в Европе".

"Противники России боятся, как огня, восстановления права росс. делегации голосовать в ПАСЕ, так как опасаются, что это станет «точкой перелома» - первым шагом к отмене санкций против России со стороны Евросоюза. Этого нельзя исключить: ряд стран ЕС несёт большие убытки от санкций", - написал Пушков в твиттере.

Он напомнил, что ПАСЕ ввела санкции в отношении российской делегации одновременно с введением первых антироссийских санкций в Евросоюзе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд 19 мая выступила против восстановления России в праве голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Свою позицию она объяснила "нарушением Россией международного права и своих обещаний".

ИСТОЧНИК KP.RU

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