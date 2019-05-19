2019-05-19T19:18:50+03:00
Политика

Президент Эстонии выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ

При этом Керсти Кальюлайд подчеркнула, что верит в диалог с Москвой
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Эстонии Керсти КальюлайдПрезидент Эстонии Керсти КальюлайдФото: REUTERS
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в воскресенье, 19 мая, против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания", - приводит ТАСС ее слова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 17 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договорённость о том, что Россия останется в ПАСЕ.

Со своей стороны, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в случае обеспечения российской стороны права голоса в ПАСЕ Москва готова вернуться к работе в ассамблее, но говорить о возвращении пока рано. По ее словам, прежде необходимо дождаться реализации принятого Комитета министров СЕ о равноправии всех делегаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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