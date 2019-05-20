Пашинян призвал граждан Армении блокировать двери всех судов в стране

СЕГОДНЯ 05:42 2019-05-20T05:47:13+03:00

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал новый этап революции в стране. Он призвал в понедельник, 20 мая, с утра блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его выступления.

"Уважаемые соотечественники! Завтра я сделаю важное заявление о ситуации в судебной системе и установлении народной власти в этой сфере. В 12:00 я объявлю о начале второго этапа Армянской революции. Я с нетерпением жду общенациональной поддержки", - написал Пашинян на странице в Facebook.

Так премьер-министр отреагировал на решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Судья в субботу изменил меру пресечения бывшему главе республики и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Напомним, экс-президенту вменяют в вину "свержение конституционного строя" за то, что во время беспорядков 2008 года он ввел в Ереване режим чрезвычайного положения. Тогда Армения стояла на пороге гражданской войны, которую Кочаряну удалось предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU