2019-05-20T06:19:57+03:00
Происшествия

Стал известен новый способ хищения средств у клиентов Сбребанка

Мошенники используют схему незавершенной операции для списания средств с чужих карт через терминалы
Юлия ДИВЕЕВА
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Участились кражи средств со счетов клиентов СбербанкаУчастились кражи средств со счетов клиентов СбербанкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Клиенты Сбербанка пожаловались на кражу их средств во время операций с использованием информационно-платежных терминалов компании. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Новая схема краж средств очень простая: преступник без карты начинает на терминале совершать операцию по списанию средств "Оплата картой" и не завершает ее. Следующий клиент, ожидающий в очереди к терминалу, подходит и видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он вставляет карту в приемник и автомат завершает предыдущее действие - списывает деньги со счета владельца карты.

Издание уточняет, что алгоритм работает лишь, если потенциальная жертва мошенничества вводит пин-код в течение полутора минут, после того, как мошенник отошел от аппарта. Если проходит более 90 секунд - операция прерывается.

Правоохранители уточнили, что мошенники стали использовать эту схему еще год назад, но за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

Напомним, сайт kp.ru писал 30 января,что клиенты Сбербанка пожаловались на мошенничество, когда злоумышленники звонят с номеров банка и представляясь его сотрудниками сообщают о блокировке попыток мошенников снять деньги с их карт. При этом преступники знали паспортные данные и информацию по счету.

В кредитной организации признали факты мошеннических звонков, но заверили, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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