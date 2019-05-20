2019-05-20T07:27:50+03:00
Политика

Порошенко рассказал, что стало самым обидным за годы президентства

Покидающий пост глава Украины сожалеет о том, что ему не удалось установить мир в стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко обратился к гражданам с прощальной речьюПорошенко обратился к гражданам с прощальной речьюФото: REUTERS
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Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что за все годы нахождения у власти он так и не смог установить мир в стране. Об этом говорится в обращении политика к гражданам, которое было распространено его пресс-службой.

"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса", — приводятся слова Порошенко на сайте президента страны.

Глава государства попросил прощения у всех, чьих надежд не оправдал, но тут же напомнил, что именно при нем Украина достигла "лучшего состояния". Об этом якобы свидетельствуют статистические показатели.

"Я верю в успех нашей страны и ее европейское будущее", - подытожил Порошенко.

Сайт kp.ru писал о том, что уже в этот понедельник, 20 мая, в Киеве состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Политик пройдет официальную процедуру вступления в должность, а после сразу примется за работу.

Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

ИСТОЧНИК KP.RU

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