Порошенко рассказал, что стало самым обидным за годы президентства
Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что за все годы нахождения у власти он так и не смог установить мир в стране. Об этом говорится в обращении политика к гражданам, которое было распространено его пресс-службой.
"Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса", — приводятся слова Порошенко на сайте президента страны.
Глава государства попросил прощения у всех, чьих надежд не оправдал, но тут же напомнил, что именно при нем Украина достигла "лучшего состояния". Об этом якобы свидетельствуют статистические показатели.
"Я верю в успех нашей страны и ее европейское будущее", - подытожил Порошенко.
Сайт kp.ru писал о том, что уже в этот понедельник, 20 мая, в Киеве состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Политик пройдет официальную процедуру вступления в должность, а после сразу примется за работу.
Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»