В Рособрнадзоре рассказали, как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году
Школьники восьми российских регионов будут получать экзаменационные задания для сдачи ЕГЭ исключительно по защищенным интернет-каналам. О таком нововведении 2019 года рассказал заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, в пилотном проекте участвуют Московская, Ленинградская, Ивановская Смоленская, Тверская и Ярославская области, а также Мордовия и Тыва.
"По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы", — цитирует газета "Известия" Музаева.
Практику распространят на все остальные регионы уже в следующем году. При этом участники эксперимента уже в 2019-м смогут также самостоятельно наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы.
Ранее сайт kp.ru писал и о других нововведениях этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU