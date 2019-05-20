2019-05-20T08:15:22+03:00
Общество

В Рособрнадзоре рассказали, как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году

Школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за обработкой сданных ими работ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуЗамглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьники восьми российских регионов будут получать экзаменационные задания для сдачи ЕГЭ исключительно по защищенным интернет-каналам. О таком нововведении 2019 года рассказал заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в пилотном проекте участвуют Московская, Ленинградская, Ивановская Смоленская, Тверская и Ярославская области, а также Мордовия и Тыва.

"По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы", — цитирует газета "Известия" Музаева.

Практику распространят на все остальные регионы уже в следующем году. При этом участники эксперимента уже в 2019-м смогут также самостоятельно наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы.

Ранее сайт kp.ru писал и о других нововведениях этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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