В результате бунта в колонии в Таджикистане погибли 32 человека

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-20T08:35:00+03:00

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах от Душанбе Фото: REUTERS

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В результате бунта заключенных в колонии пригорода Душанбе погибли не менее 32 человек, в том числе трое сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщили в министерстве юстиции Таджикистана.

Бунт был организован осужденными за причастность к деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ. Вечером в воскресенье, 19 мая, они вооружились ножами и другим холодным оружием, после чего взяли в заложники трех офицеров. Однако в ходе переговоров между самими заключенными возник конфликт, который завершился перестрелкой.

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии", - сообщили в ведомстве.

Руководство колонии вынуждено было принять экстренные меры. В результате погибли почти 30 особо опасных преступников. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже проинформирован о случившемся, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года беспорядки были зафиксированы в колонии другого таджикского города - Худжанд. Тогда были убиты 21 заключенный и двое сотрудников учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU