Российские силы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
Используемые террористами системы залпового огня были уничтожены
Авиабаза Хмеймим в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Попытка нападения была осуществлена вечером в воскресенье, 19 мая. При этом боевики запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" использовали реактивные системы залпового огня (РЗСО).
ИСТОЧНИК KP.RU
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