Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравления новоизбранному лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому в связи со вступлением в должность президента Украины. Об этом сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц.
«Позвольте мне сказать, так как сегодня происходит инаугурация, что канцлер поздравляет господина Зеленского в связи со вступлением в должность президента Украины», - сказала представить правительства ФРГ на брифинге в Берлине в понедельник, 20 мая.
Как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. После церемонии инаугурации новому лидеру Украины нужно будет встретиться с командующими Вооруженных сил страны и главами приглашенных на мероприятие зарубежных делегаций. Зеленский также проведет разговоры тет-а-тет с главами нескольких государств.
Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
ИСТОЧНИК KP.RU