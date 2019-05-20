Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента Украины

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-20T13:47:31+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравления новоизбранному лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому в связи со вступлением в должность президента Украины. Об этом сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц.

«Позвольте мне сказать, так как сегодня происходит инаугурация, что канцлер поздравляет господина Зеленского в связи со вступлением в должность президента Украины», - сказала представить правительства ФРГ на брифинге в Берлине в понедельник, 20 мая.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. После церемонии инаугурации новому лидеру Украины нужно будет встретиться с командующими Вооруженных сил страны и главами приглашенных на мероприятие зарубежных делегаций. Зеленский также проведет разговоры тет-а-тет с главами нескольких государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

ИСТОЧНИК KP.RU