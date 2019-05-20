Сингапурский лайнер экстренно приземлился в Индии из-за задымления
Самолет сингапурской авиакомпании Scoot вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту индийского города Ченнаи штата Тамилнад из-за задымления в грузовом отсеке.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, когда лайнер следовал рейсом Тируччираппалли-Сингапур. В момент ЧП на борту находился 161 человек, к счастью, никто не пострадал.
Посадка прошла успешно, а вот причины задымления пока не названы. Пассажиры вылетят в Сингапур уже этим вечером. Ожидается, что их доставит другой самолет, передает агентство ANI.
Сайт kp.ru писал о том, что полторы недели назад в летевшем из Стокгольма в Гетеборг лайнере также возникло задымление. Проблемы начались уже при заходе на посадку в Швеции. Пилотам удалось успешно завершить маневр, а все пассажиры без труда покинули борт.
ИСТОЧНИК KP.RU