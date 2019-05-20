СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-20T17:06:42+03:00

На вторник курс евро снизился до 71,96 рубля. Доллар торгуется за 64,49 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассказываем о курсах евро и доллара на 20 мая 2019

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центрального банка России на вторник, 21 мая, потеряв в цене 28,33 копейки. Стоимость европейская валюта составила 71,96 рубля.

Что касается официального курса доллара к рублю, то американская валюта также подешевела на 14,39 копейки и торгуется за 64,49 рубля.

По официальным курсам российского Центробанка на вторник, 21 мая, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась относительно показателей понедельника, 20 мая, и составила 67,852 рубля, что на 20,67 копейки меньше предыдущих продаж.

Как ранее сообщал, сайт kp.ru в конце минувшей недели американская и европейские валюты начали терять в цене по отношению к рублю. Так в пятницу, 17 мая, установленный российским ЦБ официальный курс евро к рублю снизился до 72,37 рубля, потеряв в стоимости 32,4 копейки. Доллар подешевел на 28,91 копейки и продавался за 64,56 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU