На АЗС в подмосковном Серпухове произошел взрыв: погибли три человека
В понедельник, 20 мая, произошел взрыв на автозаправочной станции в городе Серпухове Московской области. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, в результате происшествия погибли три человека. Взрыв прогремел в ходе сварочных работ .
"На АЗС, расположенной в Серпухове на Северном проезде, 4 при проведении сварочных работ в емкости из-под топлива произошел хлопок паров бензина. Горловину емкости оторвало", - заявил представитель главка.
Отмечается, что жертвами стали три человека, один человек пострадал, его доставили в больницу.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 мая произошел взрыв баллона с углекислым газом в Институте физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина в Москве. ЧП случилось во время проведения опыта лаборантами на третьем этаже корпуса. В результате пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU