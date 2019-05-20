На АЗС в подмосковном Серпухове произошел взрыв: погибли три человека

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-20T17:20:54+03:00

Три человека погибли от взрыва на АЗС в Серпухове Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 20 мая, произошел взрыв на автозаправочной станции в городе Серпухове Московской области. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, в результате происшествия погибли три человека. Взрыв прогремел в ходе сварочных работ .

"На АЗС, расположенной в Серпухове на Северном проезде, 4 при проведении сварочных работ в емкости из-под топлива произошел хлопок паров бензина. Горловину емкости оторвало", - заявил представитель главка.

Отмечается, что жертвами стали три человека, один человек пострадал, его доставили в больницу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 мая произошел взрыв баллона с углекислым газом в Институте физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина в Москве. ЧП случилось во время проведения опыта лаборантами на третьем этаже корпуса. В результате пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU