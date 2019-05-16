В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв

16 Май 16:31 2019-05-16T16:46:10+03:00

На данный момент известно о двух пострадавших

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В Москве в Институте физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина во время проведения опыта лаборантами на третьем этаже корпуса взорвался баллон с углекислым газом.

На данный момент известно о двух пострадавших сотрудниках Института. Также в помещении выбило окна. Лаборанты получили ранения средней тяжести, сообщил KP.RU источник в МЧС. Пожара после взрыва не последовало.

По последней информации, пострадавшими оказались сотрудницы Института. Одна из них получила тяжелые ушибы и ожоги тела 15%. У второй женщины осколочные раны тела.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции. Прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали частичное обрушение конструкций и возгорание.

А на днях в ресторане на юге Швеции прогремел взрыв. Взрывной волной были выбиты стекла нескольких окон здания, однако пожара не возникло. Полиция оперативно оцепила ресторан и вызвала саперов. Данных о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU