2019-05-16T16:46:10+03:00
Общество

В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв

На данный момент известно о двух пострадавших
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрывВ Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрывФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Москве в Институте физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина во время проведения опыта лаборантами на третьем этаже корпуса взорвался баллон с углекислым газом.

На данный момент известно о двух пострадавших сотрудниках Института. Также в помещении выбило окна. Лаборанты получили ранения средней тяжести, сообщил KP.RU источник в МЧС. Пожара после взрыва не последовало.

По последней информации, пострадавшими оказались сотрудницы Института. Одна из них получила тяжелые ушибы и ожоги тела 15%. У второй женщины осколочные раны тела.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции. Прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали частичное обрушение конструкций и возгорание.

А на днях в ресторане на юге Швеции прогремел взрыв. Взрывной волной были выбиты стекла нескольких окон здания, однако пожара не возникло. Полиция оперативно оцепила ресторан и вызвала саперов. Данных о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы