В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Современная российская молодежь устраивает свадьбы только ради праздника без ответственности за будущее, что говорит об отсутствии воспитания. Соответствующие заявление глава комитета Государственной думы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
«Для них нужен праздник — вот свадьба: «Ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за всё», - сказал депутат.
Плетнева подчеркнул, что молодожен думают о временном сожительстве. «Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты», - добавила она.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том Плетнева раскритиковали предложенный в Госдуме закон о приравнивании сожительства к браку.
ИСТОЧНИК KP.RU