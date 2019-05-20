В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-20T18:33:55+03:00

Депутат от КПРФ заявила, что современные молодожены не думают о будущем

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Современная российская молодежь устраивает свадьбы только ради праздника без ответственности за будущее, что говорит об отсутствии воспитания. Соответствующие заявление глава комитета Государственной думы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Для них нужен праздник — вот свадьба: «Ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за всё», - сказал депутат.

Плетнева подчеркнул, что молодожен думают о временном сожительстве. «Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты», - добавила она.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том Плетнева раскритиковали предложенный в Госдуме закон о приравнивании сожительства к браку.

ИСТОЧНИК KP.RU