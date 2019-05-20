СЕГОДНЯ 19:34 2019-05-20T19:38:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь выхода четвертой части культовой кинокартины «Люди в чёрном: Интернэшнл», запланированной на 14 июня, компания Booking.com предлагает остановиться в эксклюзивном номере - в точности воссозданной штаб-квартире секретного агентства в Лондоне, которая была спроектирована совместно с Sony Pictures.

«Нам известно, что при планировании своего отдыха путешественники часто вдохновляются образами из фильмов. Поэтому мы очень рады сотрудничеству с Sony Pictures – компанией, которая, так же как и Booking.com, дарит незабываемые впечатления людям во всем мире. Совместно мы воссоздадим штаб-квартиру «Людей в черном» в Лондоне», - сказал старший вице-президент Booking.com Пепайн Рейверс, отметив, что компания уже на протяжении десятилетий предлагает путешественникам останавливаться в альтернативных объектах размещения.

В Лондоне можно будет пожить в штаб-квартире из фильма «Люди в чёрном»

Как сообщает Booking.com, зайдя в номер, первым делом путешественники попадут в белоснежный зал с зеркалами, где они получат информацию о размещении и их новом опыте в качестве агентов. Компания отмечает, что гости номера получат экипировку для того, чтобы быть готовым к защите от иноземного вмешательства, а также изучить оригинальный реквизит, использовавшийся актерами кинокартины в сценах общения с инопланетянами.

Штаб-квартира в Лондоне откроется для бронирования 30 мая. Цена за ночь составит 99 фунтов (около 8 000 рублей).

Booking.com предлагает остановиться в эксклюзивном номере - в точности воссозданной штаб-квартире секретного агентства в ЛондонеФото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, «Люди в черном: интернэшнл», где охотники за инопланетными преступниками будут носиться по Лондону, выйдут в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU