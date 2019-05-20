2019-05-20T22:01:39+03:00
Политика

Опубликовано заявление об отставке премьер-министра Украины

Документ обнародовал пресс-секретарь главы правительства Украины Василий Рябчук
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук разместил на своей странице в Facebook заявление об отставке Владимира Гройсмана.

"Согласно части второй статьи 115 конституции Украины прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в заявлении премьера на адрес Верховной рады.

Документ подписан главой правительства и датирован 20 мая. В подписи к фото Рябчук заявил, что Гройсман "не держится за свое кресло".

Заявление об отставке Владимира Гройсмана. Фото: Василий Рябчук/Facebook

Заявление об отставке Владимира Гройсмана. Фото: Василий Рябчук/Facebook

Напомним, ранее Гройсман заявил, что уходит со своего поста. "Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - сказал он.

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский заявил на инаугурации, что кабмин должен уйти в отставку. Гройсман отметил, что планирует баллотироваться в Верховную раду.

Отметим, что отставка главы правительства что автоматически влечет за собой роспуск всего кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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