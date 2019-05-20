Совбез ООН не стал обсуждать закон «О языке» на Украине

СЕГОДНЯ 22:39 2019-05-20T22:39:22+03:00

Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 20 мая, в повестку не был включен вопрос о законе «О языке» на Украине. Решение было принято по итогам голосования членов Совбеза.

При этом постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что закон об исключительном функционировании государственного языка на Украине нарушает минские соглашения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно. что Совбез ООН проведет экстренное заседание по вопросу украинского закона о языке. Встреча началась в 15:00 по местному времени (22:00 по мск).

ИСТОЧНИК KP.RU