Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-20T07:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка. Встреча состоится в понедельник, 20 мая, в Нью-Йорке. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по мск). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что закон об исключительности украинского языка был одобрен в Верховной Раде 15 мая, а на следующий день его подписал президент страны Петр Порошенко. Документ обязывает использовать мову во всех сферах общественной жизни и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

Нововведение вступит в силу через два месяца после опубликования документа, кроме отдельных его положений, которые начнут функционировать лишь спустя несколько лет. Сайт kp.ru писал о том, что при принятии закона были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, в связи с чем Россия потребовала от ОБСЕ экспертной оценки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708896" frameborder="0"></iframe> Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU