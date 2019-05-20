Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка. Встреча состоится в понедельник, 20 мая, в Нью-Йорке. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по мск). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом", - цитирует ТАСС дипломата.
Напомним, что закон об исключительности украинского языка был одобрен в Верховной Раде 15 мая, а на следующий день его подписал президент страны Петр Порошенко. Документ обязывает использовать мову во всех сферах общественной жизни и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.
Нововведение вступит в силу через два месяца после опубликования документа, кроме отдельных его положений, которые начнут функционировать лишь спустя несколько лет. Сайт kp.ru писал о том, что при принятии закона были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, в связи с чем Россия потребовала от ОБСЕ экспертной оценки.
Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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