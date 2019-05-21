В США упал самолет морской пехоты

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-21T06:29:48+03:00

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В штате Северная Каролина 20 мая разбился штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier. ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Хэволк.

Пилот успел катапультироваться из падающего самолета, но получил ранения. Его доставили в медицинский центр, расположенной в 32,1 км к северо-западу от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт, где и дислоцировался разбившийся AV-8B Harrier.

Место крушения оцеплено военнослужащими. Начато расследование причин аварии.

Также в Корпусе морской пехоты отметили, что при падении самолета на пострадали гражданские лица, передает интернет-портал Military.com.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 16 мая, что в американском округе Риверсайд (штат Калифорния) недалеко от авиабазы Военно-воздушных сил США потерпел крушение истребитель F-16. Он врезался в здание склада, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы, и загорелся.

На борту истребителя находился только один человек – пилот, который успел катапультироваться, его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU