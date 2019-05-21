СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-21T07:51:51+03:00

Неизвестные застрелили десять человек в Мексике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас неизвестные застрелили десять человек.

Преступники открыли огонь по группе людей, собравшихся на встречу на обочине дороги в районе перешейка Теуантепек.

На данный момент причины нападения устанавливаются.

Во время нападения было убито шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Местная прокуратура открыла дело по факту убийства нескольких человек. Убийцы пока не пойманы.

В это же время в мексиканском штате Тамаулипас военнослужащие вступили после погони автомобилях в перестрелку с бандитам. Преступники вступили в открытый бой с военными. В итоге, на месте были убиты четверо членов местной преступной группировки, ранен один военнослужащий, сообщает агентство Golfo Pacifico.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек. Ранения получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU