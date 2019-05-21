Неизвестные застрелили десять человек в Мексике
В мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас неизвестные застрелили десять человек.
Преступники открыли огонь по группе людей, собравшихся на встречу на обочине дороги в районе перешейка Теуантепек.
На данный момент причины нападения устанавливаются.
Во время нападения было убито шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Местная прокуратура открыла дело по факту убийства нескольких человек. Убийцы пока не пойманы.
В это же время в мексиканском штате Тамаулипас военнослужащие вступили после погони автомобилях в перестрелку с бандитам. Преступники вступили в открытый бой с военными. В итоге, на месте были убиты четверо членов местной преступной группировки, ранен один военнослужащий, сообщает агентство Golfo Pacifico.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек. Ранения получили четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU