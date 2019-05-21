СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-21T10:41:11+03:00

В Киеве не допустят возвращения России в ПАСЕ Фото: REUTERS

Постпред Украины при Совете Европы заявил, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для принятия решения по поводу российской стороны

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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЕ. Такое решение принимается для того, чтобы не допустить возвращения России в организацию.

- Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию, - отметил Кулеба.

Он заявил, что "финальные бои" за восстановление российской делегации в ПАСЕ пройдут именно в следующем месяце, сообщает Укринформа.

Кулеба напомнил, что значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня текущего года, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ. Также важным событием станет сама Ассамблея с 24 по 28 июня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU