В Киеве не допустят возвращения России в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для полноценного участия украинской делегации в ПАСЕ. Такое решение принимается для того, чтобы не допустить возвращения России в организацию.
- Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию, - отметил Кулеба.
Он заявил, что "финальные бои" за восстановление российской делегации в ПАСЕ пройдут именно в следующем месяце, сообщает Укринформа.
Кулеба напомнил, что значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня текущего года, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ. Также важным событием станет сама Ассамблея с 24 по 28 июня.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду.
ИСТОЧНИК KP.RU