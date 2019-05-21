Глава ФСБ рассказал о химоружии террористов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-21T11:30:20+03:00

По словам Игоря Бортникова, для атаки могут быть использованы дроны

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Глава ФСБ Игорь Бортников заявил о том, что террористические группировки имеют возможности для создания химического оружия. Для его применения они могут использовать беспилотники. Новые средства и методы осуществления подрывной деятельности стали темой обсуждения на заседании руководителей органов безопасности стран - участников СНГ. Оно проходит в Душанбе.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", - приводит слова Бортникова ТАСС.

По его мнению, в последнее время мощь набирают и киберподразделения незаконных формирований. Со слов Бортникова, "растет активность и техническая оснащенность" этих подразделений. К примеру, электронный почтовые сервисы за рубежом нередко используются за ложных сообщений об угрозе терактов.

Сайт kp.ru писал об обмене информацией между российскими спецслужбами, ЦРУ и ФБР.

ИСТОЧНИК KP.RU