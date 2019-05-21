2019-05-21T11:30:20+03:00
Общество

Глава ФСБ рассказал о химоружии террористов

По словам Игоря Бортникова, для атаки могут быть использованы дроны
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Игорь Бортников рассказал о новых методах террористов. Фото: Михаил Метцель / ТАССИгорь Бортников рассказал о новых методах террористов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Изменить размер текста:

Глава ФСБ Игорь Бортников заявил о том, что террористические группировки имеют возможности для создания химического оружия. Для его применения они могут использовать беспилотники. Новые средства и методы осуществления подрывной деятельности стали темой обсуждения на заседании руководителей органов безопасности стран - участников СНГ. Оно проходит в Душанбе.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты", - приводит слова Бортникова ТАСС.

По его мнению, в последнее время мощь набирают и киберподразделения незаконных формирований. Со слов Бортникова, "растет активность и техническая оснащенность" этих подразделений. К примеру, электронный почтовые сервисы за рубежом нередко используются за ложных сообщений об угрозе терактов.

Сайт kp.ru писал об обмене информацией между российскими спецслужбами, ЦРУ и ФБР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию
Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность
ЦБ увеличил траты на печать наличных денег на 6 млрд рублей
Ученые объяснили желание завести собаку генетикой
В Huawei создали и тестируют ОС - замену Android
Венесуэла «изучает симметричные меры» в ответ на захват США её посольства
Экс-министр "Открытого правительства" абызов заявил, что всем доволен в СИЗО
В Совфеде предложили пораньше отправлять "отцов-одиночек" на пенсию
Бюджетные учреждения Архангельской области до конца года перейдут на раздельный сбор отходов
Александр Зинченко сфотографировался со всеми трофеями "Манчестер Сити" за сезон
Судмедэксперта, который обнаружил алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ
Кредит на здоровье: Лжеврачи заставили пенсионеров занять миллиард на лечение
В Киеве не допустят возвращения России в ПАСЕ
Шесть россиян наградили японским орденом Восходящего солнца
В России 24 миллиона человек скрывают свои доходы
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
В России упростили получение статуса инвалидности
Здание Госдумы в Москве могут признать аварийным
Новенькие ЗИЛ-133 с Госрезерва выставили на продажу на «Авито»
Зеленский попросил Америку усилить санкции против России
Взрыв автобуса в Египте не повлияет на открытие авиасообщения к турсезону