Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность
Около 29% российских граждан считают основной причиной катастрофы, произошедшей в Шереметьево с самолетом «Sukhoi Superjet 100», трагическую случайность. Также среди россиян распространены версии об ошибке пилотов (17%), плохом техническом состоянии самолета (15%) и отрицательных погодных условиях (14%).
Именно такие данные опубликовал ВЦИОМ, проведя опрос среди 1600 респондентов в России.
При этом 78% опрашиваемых уверены, что в стране умеют делать качественные самолеты. Обратного мнения придерживаются 14% участников опроса.
Более 80% респондентов заявляют о том, что России нужно развивать собственное производство самолётов, даже если это потребует больших финансовых затрат, Основными мотивами поддержки российского самолетостроения, по мнению россиян, являются необходимость обеспечения безопасности и снижение безработицы. А 33% считают отечественные самолеты наиболее безопасными и качественными.
Напомним, Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Самолет зашел на ВПП со второго раза. При приземлении загорелись двигатели лайнера и вся хвостовая часть оказалась в огне. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Новое видео посадки суперджета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU