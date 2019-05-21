Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-21T12:25:56+03:00

При этом жители России считают, что считают, что в стране умеют делать качественные самолеты

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Около 29% российских граждан считают основной причиной катастрофы, произошедшей в Шереметьево с самолетом «Sukhoi Superjet 100», трагическую случайность. Также среди россиян распространены версии об ошибке пилотов (17%), плохом техническом состоянии самолета (15%) и отрицательных погодных условиях (14%).

Именно такие данные опубликовал ВЦИОМ, проведя опрос среди 1600 респондентов в России.

При этом 78% опрашиваемых уверены, что в стране умеют делать качественные самолеты. Обратного мнения придерживаются 14% участников опроса.

Более 80% респондентов заявляют о том, что России нужно развивать собственное производство самолётов, даже если это потребует больших финансовых затрат, Основными мотивами поддержки российского самолетостроения, по мнению россиян, являются необходимость обеспечения безопасности и снижение безработицы. А 33% считают отечественные самолеты наиболее безопасными и качественными.

Напомним, Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Самолет зашел на ВПП со второго раза. При приземлении загорелись двигатели лайнера и вся хвостовая часть оказалась в огне. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709932" frameborder="0"></iframe> Новое видео посадки суперджета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU