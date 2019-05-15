Восстановлена полная картина трагедии с SSJ-100 в Шереметьево

Специалисты восстановили картину трагедии, которая произошла 5 мая с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся в аэропорту Шереметьево во время приземления. Как выяснилось, в борт SU-1492 через 15 минут после вылета действительно ударила молния.

Разряд угодил в нос самолета, после чего грозовая защита SSJ 100 отключила генераторы самолета и перевела электроснабжение потребителей на аккумуляторные батареи. Как сообщает "Коммерсантъ", эта ситуация не требует немедленной посадки - у экипажа достаточно времени, чтобы спокойно приземлиться на ближайшем аэродроме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Как свидетельствуют данные самописцев, пилоты смогли зайти на посадку со второй попытки, с необходимой скоростью, но затянули и перелетели расчетную точку приземления. На середине взлетно-посадочной полосы самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал "прижимать" SSJ-100 к земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Уже у самой земли летчики увеличили режим работы двигателей и опустили нос. По мнению экспертов, это стало роковой ошибкой, которая и привела к аварии. Он нагрузки передняя стойка шасси сжалась, а потом подбросила лайнер вверх. Воздушное судно начало отскакивать от бетонного покрытия ВПП.

В руководстве для пилотов сказано, что сразу после первого отскока нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет. Попытки приземления в такой ситуации запрещены. Но экипаж продолжал садиться. В это время задние стойки шасси продавили топливные баки, начал вытекать керосин и возник пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Самолет зашел на ВПП со второго раза. При приземлении загорелись двигатели лайнера и вся хвостовая часть оказалась в огне. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

МНЕНИЕ

Пилоты не виноваты, что их не научили летать

Авиаэксперт, журналист "КП" Игорь Зырянов - о том, что привело к трагедии в Шереметьево (подробности)

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