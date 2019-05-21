В Госдуме приняли закон о праве родных посещать больных в реанимации
Во вторник, 21 мая, Государственная дума приняла закон о праве предоставлении родственникам пациентов навещать их в реанимации, который вносит поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
«Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Медицинские учреждения обязывают предоставлять возможность родственникам и законным представителям пациентов посещать их в соответствии с общими правилами в подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.
Однако, Министерство здравоохранения пока не подготовил подзаконный акт о допуске в реанимацию.
Как ранее сообщал сайт kp.ru рассмотрение законопроекта о допуске родственников в реанимацию Госдума начала в январе прошлого года. Поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» подготовил депутат от «Единой России» Николай Герасименко.
ИСТОЧНИК KP.RU