2019-05-21T14:47:47+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал заявление США о введении санкций против «Северного потока - 2»

Сергей Пикин уверен, что ограничения никак не отразятся на строительстве газопровода
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперт прокомментировал заявление США о введении санкций против «Северного потока - 2»Эксперт прокомментировал заявление США о введении санкций против «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Директор Фонда экономического развития Сергей Пикин прокомментировал заявление американского министра энергетики Рика Перри о том, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока - 2».

Эксперт уверен, что санкции никак не отразятся на строительстве газопровода.

- Пока мы имеем только принятый в августе 2017 года документ, который даёт возможность введения санкций со стороны президента США. Президент США так эти санкции и не ввёл и неоднократно заявлял, что он не собирается их вводить, - подчеркнул Пикин в интервью RT.

Также он уточнил, что на данный момент уже построена половина газопровода и весь процесс идет согласно графику.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2". В Вашингтоне отказываются воспринимать строительство газопровода в качестве экономического проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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