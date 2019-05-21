2019-05-21T16:17:31+03:00
Политика

Родственники погибших военнослужащих получат новые льготы

Их освободят от взносов на капитальный ремонт
Елена АКИМОВА
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Семьи военнослужащих получат новые льготыСемьи военнослужащих получат новые льготыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семьям погибших военнослужащих предоставят новые льготы. Близкие родственники будут освобождены от взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Аналогичные преференции получат близкие офицеров, прапорщиков и мичманов, отслуживших более двадцати лет и умерших уже после увольнения со службы. А еще те, кто проживает в жилищных кооперативах, их освободят от сборов на содержание и ремонт помещений общего пользования

Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» разработали в Минобороны. Пока бумага на стадии ведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что утвердят новые правила к октябрю 2019 года.

В ведомстве отмечают, что льгота очень важна для семей, потерявших кормильца. Конечно, сумма ежемесячных платежей не большая, но она носит регулярный характер, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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