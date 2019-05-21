Людям с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-21T16:35:58+03:00

Положительный тест на ВИЧ теперь не ставит крест на семье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Больным ВИЧ и вирусом гепатита С в России разрешили усыновлять и брать под опеку детей. Соответствующий закон был принят Государственной думой.

В документе есть указание для судов, что при принятии решения об усыновлении они могут отходить от описанных в 127 статье Семейного кодекса положений. Это касается только тех случаев, когда ребенок уже проживает с потенциальным усыновителем или опекуном.

Отметим, законопроект для рассмотрения депутатов был предложен правительством. Это случилось после того как Конституционный суд признал незаконным имеющиеся нормы, запрещающие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять воспитываемых ими детей.

Прецедентом стал случай с москвичкой. В 2012 женщина после выкидыша была заражена ВИЧ в больнице. Воспользовавшись искусственным оплодотворением ее сестра родила семье ребенка. Суды отказали женщине в усыновлении из-за наличия у нее болезни.

Cайт kp.ru рассказывал о неожиданном исцелении от ВИЧ жителя Лондона. Пациенту, у которого болезнь перешла в смертельно тяжелую стадию, пересадили костный мозг, и ВИЧ пропал из организма.

ИСТОЧНИК KP.RU