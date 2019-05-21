В результате массового ДТП в Подмосковье погибли три человека

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-21T16:46:04+03:00

В результате ДТП с участием четырех машин на Минском шоссе в Московской области погибли три человека Фото: Предоставлено очевидцем

Четыре автомобиля, в том числе грузовик, столкнулись на Минском шоссе

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В результате ДТП с участием четырех машин на Минском шоссе в Московской области погибли три человека. Об этом сообщает источник "Комсомольской правды" в экстренных службах.

На трассе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля, в том числе малолитражная "Ока". В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили два человека.

Причины аварии в настоящий момент уточняются. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Из-за столкновения движение по Минскому шоссе в сторону Москвы было ограничено.

Ранее сайт kp.ru сообщал о массовом ДТП в московском районе Южное Бутово. В мае этого года на юго-западе столицы столкнулись две легковые машины, одна из которых от удара врезалась в припаркованный неподалеку грузовик. В результате столкновения пострадали три человека; для эвакуации одной из пострадавших потребовался медицинский вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU