2019-05-21T18:48:52+03:00
Общество

Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака

Андрей Каприн также отметил, что с 2008 по 2018 год заболеваемость раком в России выросла на 23,7%
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам Андрея Каприна, жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются основными факторами образа жизни, повышающими вероятность развития опухолей.По словам Андрея Каприна, жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются основными факторами образа жизни, повышающими вероятность развития опухолей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал о факторах, повышающих риск развития раковых опухолей. По его словам, жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность являются основными факторами образа жизни, повышающими вероятность развития опухолей.

"Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фаст-фуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение - это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", - приводит агентство "Москва" слова Каприна.

Специалист отметил, что курение в 30-50 раз повышает риск развития рака. Каприн подчеркнул, что речь в данном случае идет не только о раке легких, а об "огромном спектре".

Главный внештатный онколог Минздрава также привел статистику заболеваемости раком в РФ. По его данным, заболеваемость раком выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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