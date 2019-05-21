2019-05-21T19:00:55+03:00
В мире

Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit

Однако премьер-министр заявила, что сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение с Евросоюзом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Тереза МэйТереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту Соединённого Королевства провести голосование по вопросу о проведении повторного референдума по выходу Британии из Евросоюза, однако заявила, что изначально парламентариям необходимо будет поддержать соглашение с ЕС.

«Моя позиция по второму референдуму хорошо известна, но я понимаю искренние чувства многих парламентариев из разных экономических партий по этому вопросу. Мы впишем в текст вводной части к соглашению с ЕС, что парламент получит право проголосовать по второму референдуму», - сказала Мэй, добавив, что «сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение, а уже ко второму чтению представить свою позицию коллегам по парламенту».

Напомним, в начале апреля палата общин Королевства поддержала предложение премьер-министра об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня. На следующий день вопрос о переносе Brexit обсуждался на саммите Европейского Союза. Лидеры всех 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Мэй. Теперь парламентариям необходимо проголосовать по вопросу принятия сделки с Евросоюзом.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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