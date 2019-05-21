Первокусницу МФТИ нашли мертвой у здания общежития

СЕГОДНЯ 22:25 2019-05-21T22:25:13+03:00

По предварительным данным, о криминальной версии смерти речи не идёт Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вечером во вторник, 21 мая, у здания общежития МФТИ на улице Первомайской в Долгопрудном очевидцы нашли тело 18-летней студентки. Девушка погибла от травм, полученных в результате падения с 14 этажа. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, о криминальной версии смерти речи не идёт.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Изъят телефон погибшей, опрошены ее друзья и соседи по общежитию, - сообщил "Комсомолке" собственный источник в следствии.

Известно, что девушка училась на первом курсе. По словам друзей, она была тихой и доброжелательной, на проблемы с учебой или личной жизнью никогда не жаловалась.

ИСТОЧНИК KP.RU