Дело медиков-аферистов рассмотрят в СПЧ

21 Май 23:35 2019-05-21T23:59:18+03:00

Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова пообещала вынести этот вопрос на рассмотрение

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Дело медиков-аферистов обсудят в Совете по правам человека в комиссии по здравоохранению. Об этом в эфире радио "КП" сообщила журналист, член СПЧ Екатерина Винокурова.

Как ранее писал сайт kp.ru, по всей России «медики» обманули больше 11 тысяч человек. В основном жертвами выбирали пожилых людей, которых пугали смертельными патологиями и болячками. Старики влезали в долги и брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы расплатиться с чудо-докторами.

Мошеннические схемы были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. У сотрудников клиник, где обманывали людей, даже не было медицинского образования.

"Конечно, это темя для СПЧ. Я обещаю, что я напишу в рассылку нашего совета, где мы обсуждаем различные проблемы", - сказала она.

Журналист отметила, что к работе правоохранительных органов в этой ситуации тоже возникают вопросы. По ее мнению, обманутые люди жаловались на мошенников, но никаких действий не предпринималось.

"Как получилось, что дошло до этой стадии, что 11 тысяч человек оказались обманутыми, ведь хотя бы сто из них написали заявления", - подчеркнула Винокурова.

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ИСТОЧНИК KP.RU