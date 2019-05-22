2019-05-22T01:54:26+03:00
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

В регионе введен режим КТО
Юлия ДИВЕЕВА
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Режим КТО введен во Владимирской областиРежим КТО введен во Владимирской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В городе Кальчугино Владимирской области правоохранительные органы проводят антитеррористическую операцию. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)

Отмечается, что силовики заблокировали в частном доме группу бандитов, планировавших совершить теракт. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал об операции, которую силовики проводили в Тюмени. 12 мая в городе ввели режим контртеррористической операции, после того, как в одном из частных домов забаррикадировались вооруженные люди, присягнувшие международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Как сталол известно, боевики планировали атаку в людном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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