2019-05-22T06:18:02+03:00
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией "плохим знаком"

Британское издание считает, что РФ может войти в тройку стран с самым большим золотым запасом
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия увеличивает объемы закупок золотаРоссия увеличивает объемы закупок золотаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира. Такое мнение высказал директор по исследованиям в международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш в интервью газете Daily Express.

"Скупка золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для мира и сотрудничества во всем мире", - сказал он.

Как отмечает издание, в этом году РФ увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68 процентов больше, чем за тот же период 2018 года. Москва накапливает золотовалютные резервы и в то же время сокращает вложения в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. По мнению эксперта, это признаки того, что Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

Пока Россия остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов, но при таком темпе роста закупок, в скором времени обойдет Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом золота.

Напомним сайт kp.ru писал в начале мая, что Россия в 2019 году стала лидером по закупкам золота. Центральный банк страны в первом квартале закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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