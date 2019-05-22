На Украине объявили сбор подписей против роспуска Рады

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-22T10:05:28+03:00

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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны, а также объявил сбор подписей против решения главы государства распустить Верховной рады Украины.

"Мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского [о роспуске Рады]", - написал он в «Фейсбуке».

При этом депутат отметил, что его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них. Кроме того, Ляшко предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге о "реванша регионалов" (партии Януковича).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Накануне соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU