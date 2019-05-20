Зеленский подтвердил, что первым указом он распустит Верховную раду
После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады восьмого созыва.
«О роспуске Рады», - сказал новый украинский лидер, отвечая на вопрос журналистов о первом указе.
Тем не менее, Зеленский не уточняет даты, когда он собирается выпустить указ о роспуске парламента Украины.
Напомним, в рамках своей речи на церемонии вступления в должность президента, состоявшейся утром в понедельник, 20 мая, Зеленский заявил, что первым делом он распустет Верховную Раду восьмого созыва, а также попросил украинских депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности
Как сообщал сайт kp.ru, в вопросе роспуска украинского парламента фракция «Батькивщина» поддержала Зеленского.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU