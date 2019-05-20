2019-05-20T15:51:19+03:00
Политика

Зеленский подтвердил, что первым указом он распустит Верховную раду

Однако новоизбранный президент не уточнил, когда именно он собирается распустить украинский парламент [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

«О роспуске Рады», - сказал новый украинский лидер, отвечая на вопрос журналистов о первом указе.

Тем не менее, Зеленский не уточняет даты, когда он собирается выпустить указ о роспуске парламента Украины.

Напомним, в рамках своей речи на церемонии вступления в должность президента, состоявшейся утром в понедельник, 20 мая, Зеленский заявил, что первым делом он распустет Верховную Раду восьмого созыва, а также попросил украинских депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности

Как сообщал сайт kp.ru, в вопросе роспуска украинского парламента фракция «Батькивщина» поддержала Зеленского.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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