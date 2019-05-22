2019-05-22T11:25:28+03:00
Политика

"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун

Заявление и.о. министра здравоохранения Украины раскритиковали сенаторы
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Ульяна Супрун известна по разным заявлениям. Недавно она критиковала подорожавший лук, а теперь рассуждает о присутствии России в Совбезе ООН.Ульяна Супрун известна по разным заявлениям. Недавно она критиковала подорожавший лук, а теперь рассуждает о присутствии России в Совбезе ООН.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Совете Федерации дали оценку словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Напомним, женщина выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН.

«Пока в Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, Организация Объединённых Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединённых Наций уйдёт в историю, в Лету», - сказал RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор назвал мнение украинской чиновницы некомпетентным, "не по её профилю". Сайт kp.ru сообщал о рецензии Супрун на подорожавший лук. Его она назвала «антисоциальным продуктом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый