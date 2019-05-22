"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-22T11:25:28+03:00

Ульяна Супрун известна по разным заявлениям. Недавно она критиковала подорожавший лук, а теперь рассуждает о присутствии России в Совбезе ООН. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации дали оценку словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Напомним, женщина выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН.

«Пока в Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности присутствует Россия, Организация Объединённых Наций работает. Если Россия по каким-то причинам вдруг перестанет быть членом ООН, то Организация Объединённых Наций уйдёт в историю, в Лету», - сказал RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор назвал мнение украинской чиновницы некомпетентным, "не по её профилю". Сайт kp.ru сообщал о рецензии Супрун на подорожавший лук. Его она назвала «антисоциальным продуктом».

ИСТОЧНИК KP.RU