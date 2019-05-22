Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-22T11:39:52+03:00

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Счетная палата Российской Федерации выявила нарушения при расходовании средств федерального бюджета за минувший год в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Об этом в среду, 22 мая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, по итогам проверки были установлены отдельные нарушения в закупках в Большом театре. Кроме того, были установлены признаки нецелевого использования бюджетных средств. При этом следует отметить, что Театр исправил нарушение и возместил в федеральный бюджет 279,9 тысячи рублей за счет средств от приносящей доход деятельности. Также ведомство обратило внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли театра, которые проходят на исторической сцене.

По итогам проверки Эрмитажа, Счетная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения - всего 39,5%. Это, как утверждает ведомство, привело к тому, что учреждение не смогло в 2018 году завершить четвертый этап строительства фондохранилища.

Госфильмофонд, по данным Счетной Палаты, рассчитал объем финансового обеспечения выполнения государственного задания без учета коэффициента от платной деятельности, что стало причиной к завышению суммы бюджетных ассигнований почти на 15 миллионов рублей.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что под аудиторскую проверку попал Рязанский минтранс. Счетная палата проверит использование денег на ремонт Солотчинского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU