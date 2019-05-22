2019-05-22T12:02:58+03:00
Политика

Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины

В Москве ждут шагов навстречу
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию Кремля о желании президента Украины Владимира Зеленского вынести на референдум переговоры с Россией. По мнению Пескова, все это относится к внутренним делам Украины.

"Конечно, от Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования украинской проблемы юго-востока и в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом через своего главу администрации. Такое решение было принято, "чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый