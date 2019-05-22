Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-22T12:02:58+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал позицию Кремля о желании президента Украины Владимира Зеленского вынести на референдум переговоры с Россией. По мнению Пескова, все это относится к внутренним делам Украины.

"Конечно, от Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования украинской проблемы юго-востока и в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Напомним, шестой Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом через своего главу администрации. Такое решение было принято, "чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение".

ИСТОЧНИК KP.RU