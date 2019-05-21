Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум

СЕГОДНЯ 21:13 2019-05-21T21:13:08+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести вопрос о формате проведения переговоров с Россией на общенациональный референдум. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сказал Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

Андрей Богдан был назначен Зеленским на пост главы администрации президента Украины во вторник, 21 апреля. Первым помощником главы государства, в свою очередь, стал партнер Зеленского по "Студии Квартал-95" Сергей Шефир.

Церемония инаугурации Владимира Зеленского состоялась 20 мая. В своей инаугурационной речи новый президент Украины, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU