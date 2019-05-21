2019-05-21T21:13:08+03:00
В мире

Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум

Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести вопрос о формате проведения переговоров с Россией на общенациональный референдум. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сказал Богдан в эфире телеканала "112 Украина".

Андрей Богдан был назначен Зеленским на пост главы администрации президента Украины во вторник, 21 апреля. Первым помощником главы государства, в свою очередь, стал партнер Зеленского по "Студии Квартал-95" Сергей Шефир.

Церемония инаугурации Владимира Зеленского состоялась 20 мая. В своей инаугурационной речи новый президент Украины, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Александр Поклад - военный журналист, совершивший более 50 командировок в горячие точки
В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек
Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента
Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit
Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех
ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке