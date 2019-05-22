2019-05-22T12:52:49+03:00
Политика

«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США

Министр обороны Турции заявил, что в Россию уже направлены турецкие специалисты для прохождения обучения эксплуатации зенитно-ракетных систем
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У Анкары с Москвой хорошие отношения и соглашение по вопросу приобретения зенитно-ракетных систем С-400 уже подписано, поэтому данная сделка завершена. Таким образом министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал ультиматум Вашингтона, который дал турецкой стороне две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35

«Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», - сказал Анкар.

Турецкий министр обороны также сообщил, что Анкара направила своих специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, отметив, что обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.

Напомним, США дал Турции две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35. В Кремле такой ультиматум Госдепартамента в Кремле назвали неприемлемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных
В столице Сомали произошел взрыв возле президентского дворца
Из-за беспорядков в Индонезии россиянам не рекомендуют посещать Джакарту
Эксперты назвали вакансию на зарплату до 500 тысяч рублей
Немку обвинили в пособничестве ИГ* за попытку продать пояс смертника
Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержит законопроект о парламентских выборах
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый