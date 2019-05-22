«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
У Анкары с Москвой хорошие отношения и соглашение по вопросу приобретения зенитно-ракетных систем С-400 уже подписано, поэтому данная сделка завершена. Таким образом министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал ультиматум Вашингтона, который дал турецкой стороне две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35
«Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», - сказал Анкар.
Турецкий министр обороны также сообщил, что Анкара направила своих специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, отметив, что обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.
Напомним, США дал Турции две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35. В Кремле такой ультиматум Госдепартамента в Кремле назвали неприемлемым.
ИСТОЧНИК KP.RU