«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-22T12:52:49+03:00

Министр обороны Турции заявил, что в Россию уже направлены турецкие специалисты для прохождения обучения эксплуатации зенитно-ракетных систем

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У Анкары с Москвой хорошие отношения и соглашение по вопросу приобретения зенитно-ракетных систем С-400 уже подписано, поэтому данная сделка завершена. Таким образом министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал ультиматум Вашингтона, который дал турецкой стороне две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35

«Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», - сказал Анкар.

Турецкий министр обороны также сообщил, что Анкара направила своих специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, отметив, что обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.

Напомним, США дал Турции две недели, чтобы отказаться от сделки с Россией, либо выйти из программы приобретения F-35. В Кремле такой ультиматум Госдепартамента в Кремле назвали неприемлемым.

ИСТОЧНИК KP.RU