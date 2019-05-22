СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-22T13:10:34+03:00

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Крупнейшая в Верховной раде Украины фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержит законопроект о парламентских выборах, предложенный президентом незалежной Владимиром Зеленским. Соответствующие заявление сделал глава фракции Артур Герасимов, выступая на внеочередном парламентском заседании.

«Предложенные фасадные изменения (...) не только не усовершенствуют избирательное законодательство, а даже ухудшат его», - сказал он, отметив, что, предложенная пропорциональная система с закрытыми списками – «это большая коррупция»

Гройсман сослался на международную практику в демократических странах, которая «не предусматривает изменения избирательного законодательства позже, чем за год до выборов, а тем более за несколько недель за выборов».

Напомним, накануне, в минувший вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. Он также предложил изменить принцип выбора депутатов в Раду.

На среду, 22 мая, президент незалежной назначил внеочередное заседание Рады для внесения изменений в закон о выборах депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU