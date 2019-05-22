2019-05-22T14:06:34+03:00
В мире

МВФ продолжит свою работу в Киеве

В Международном валютном фонде опровергли информацию о том, что миссия возвращается в Вашингтон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Международном валютном фонде опровергли информацию о том, что миссия возвращается в ВашингтонВ Международном валютном фонде опровергли информацию о том, что миссия возвращается в ВашингтонФото: REUTERS
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Международный валютный фонд продолжает свою работу на Украине и график экспертов остается без изменений. Соответствующим образом в украинском представительстве Фонда опровергли информацию агентство «Украинские новости» о том, что миссия возвращается в Соединенные Штаты.

«Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику», - сказали в Фонде украинскому изданию УНИАН.

Напомним, эксперты миссии прибыли на Украину в минувшей вторник, 21 мая, для оценки проводимых в стране реформ. В МВФ должны принять решение о том выдавать ли Киеву очередной транш кредита на 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ не «лечит» экономику Украины, а лишь усугубил ситуацию, отметив, что валютный фонд просто загнал страну в долговую яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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