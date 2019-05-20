В Верховной раде заявили, что МВФ принес экономике Украины лишь убытки

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-20T07:43:53+03:00

Международный фонд загнал страну в долговую яму и теперь ждет от нее миллиардных выплат

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Международный валютный фонд принес экономике Украины лишь убытки и загнал страну в долговую яму. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, вместо того, чтобы "лечить" экономику Украины, МВФ лишь усугубил ситуацию.

"Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до [уровня] 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны?", — задался вопросом Рабинович.

Депутат напомнил, что в ближайшие пять лет Киев должен выплатить фонду около 10 миллиардов долларов, и простые граждане не хотели брать такую сумму в кредит - займ был навязан исключительно президентом страны Петром Порошенко. Причем именно при нем сам МВФ признал Украину одной из наиболее коррумпированных стран мира.

"То есть, если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле", — сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от сотрудничества с фондом.

Сайт kp.ru писал о том, что смена власти в стране произойдет уже в этот понедельник, 20 мая. Зеленский пройдет процедуру инаугурации, а Порошенко, соответственно, сложит полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU