2019-05-22T14:12:55+03:00
Политика

Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов

Теперь они состоятся 26 августа 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Власти Абхазии договорились с оппозицией о переносе президентских выборов. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАССВласти Абхазии договорились с оппозицией о переносе президентских выборов. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент Абхазии Рауль Хаджимба договорился с оппозиционными силами о переносе даты проведения президентских выборов с 21 июля на 26 августа 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оппозиции.

Изначально выборы главы республики планировались на 21 июля. Однако оппозиция требовала перенести их на осень из-за болезни оппозиционного лидера Аслана Бжании.

В субботу, 18 мая, президент Абхазии через своего представителя предложил протестующим сторонникам оппозиции провести выборы в конце августа. В роли переговорщика выступил министр обороны страны Мираб Кишмария.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с распространением информации о покушении на лидера оппозиции Абхазии в стране начались массовые беспорядки. Были перекрыты дороги, у правительственного дворца начался бессрочный митинг с требованием отставки президента. Ситуация накалилась до такой степени, что президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных
В столице Сомали произошел взрыв возле президентского дворца
Из-за беспорядков в Индонезии россиянам не рекомендуют посещать Джакарту
Эксперты назвали вакансию на зарплату до 500 тысяч рублей
Немку обвинили в пособничестве ИГ* за попытку продать пояс смертника
Фракция «Блок Петра Порошенко» не поддержит законопроект о парламентских выборах
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый