Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-22T14:12:55+03:00

Теперь они состоятся 26 августа 2019 года

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба договорился с оппозиционными силами о переносе даты проведения президентских выборов с 21 июля на 26 августа 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оппозиции.

Изначально выборы главы республики планировались на 21 июля. Однако оппозиция требовала перенести их на осень из-за болезни оппозиционного лидера Аслана Бжании.

В субботу, 18 мая, президент Абхазии через своего представителя предложил протестующим сторонникам оппозиции провести выборы в конце августа. В роли переговорщика выступил министр обороны страны Мираб Кишмария.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с распространением информации о покушении на лидера оппозиции Абхазии в стране начались массовые беспорядки. Были перекрыты дороги, у правительственного дворца начался бессрочный митинг с требованием отставки президента. Ситуация накалилась до такой степени, что президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU